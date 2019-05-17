10 فوائد لشرب الماء بالليمون

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ينصح الأطباء بشرب الماء بالليمون نظراً لما له من فوائد صحية عديدة سواء كان بارداً أم ساخناً من بينها : تحسين الحالة المزاجية ومستويات الطاقة وجهاز المناعة. تسريع عملية الأيض. الماء بالليمون غني بفيتامين سي الذي له العديد من الفوائد الصحية. يحتوي على القليل من السعرات الحرارية والتي لا تتجاوز الـ9 في الكوب الواحد. يحتوي الماء بالليمون على مركب الفلافونويد، الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة، تساعد على حماية الخلايا من التلف. من فوائد الماء بالليمون أيضا أنه يقضي على حصى الكلى والتي تتشكل بفعل ارتباط أكسالات الكالسيوم مع مركبات أخرى، حيث يحتوي المشروب على نسبة مرتفعة من السيترات والتي تحول دون تشكل الحصوات. وتشير الأبحاث إلى أن الماء بالليمون يحسن المزاج والذاكرة. هذا إلى جانب تخفيف فرص الإصابة بالإمساك. يساعد الماء بالليمون على ترطيب الجسم. يحسن من الأداء أثناء ممارسة التمرينات الرياضية.





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