حساب المواطن: حدث بياناتك لدى الأحوال المدنية

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طالب برنامج حساب المواطن، المواطنين بضرروة تحديث البيانات الخاصة بهم لدى الأحوال المدنية وإضافة التابع في سجل الأسرة، ليتم إضافته ضمن التابعين في البرنامج.
ورد الحساب الرسمي لخدمة العملاء التابع للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ردًا على استفسار مستفيد..، قائلًا ” سلام عليكم.. حبيت أسأل أنا عندي ولد ولسا ما أضفته لكارت العائلة هل أقدر أضيفه لحساب المواطن من دون سجل مدني له؟ وشكرًا “.
وقالت خدمة العملاء ” بإمكانك إضافته عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ “.
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