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عقب فوز فريق الشارقة الإماراتي بلقب دوري الخليج العربي اليوم الخميس، فاجأ المحلل الرياضي التونسي رضا بوراوي الجماهير بظهوره حليق الشارب، وذلك بعد وعده بحلق شاربه حال حصول الفريق على اللقب.
وظهر بوراوي بهذه الهيئة الجديدة على برنامج “جيم أوفر” بقناة “أبوظبي” الفضائية، حيث قابله الحضور في الأستوديو التحليلي بالبرنامج بنوبة من الضحك، الأمر الذي سبّب له غضباً وحرجاً كبيرين حيث علّق: “هذا شيء عادي.. ما المشكلة؟”.
وكان المحلل التونسي قد أبدى في سبتمبر الماضي، استعداده للذهاب إلى ملعب نادي الشارقة وحلق شاربه في حالة فوز الفريق باللقب..، خصوصاً في ظل وجود “العين” و”النصر” وغيرهما من الأندية العربية الكبيرة، مستنداً على أن الشارقة يُعاني من مشاكل دفاعية.
وحصل الشارقة رسمياً على اللقب السادس في تاريخه، حيث حافظ على صدارة جدول الدوري بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، متفوقاً بفارق 3 نقاط أمام “شباب الأهلي دبي”.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. محلل رياضي يفي بوعده ويحلق شاربه بعد تتويج الشارقة بلقب الدوري الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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