الوليد بن طلال يكافئ النصر بمليون ريال.. ويوجه نصيحة لنادي الهلال

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قدم الأمير الوليد بن طلال مبلغ مليون ريال لنادي النصر، مكافأة على فوزه بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ناصحاً الإدارة الجديدة للهلال بالإعداد الجيد للموسم المقبل.
وقال الوليد بن طلال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “أهنىء النصر بالفوز بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأقدم مليون ريال مكافأة للنادي..، وأنصح الإدارة الجديدة لنادي الهلال بالإعداد والتركيز القوي للموسم القادم”.
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