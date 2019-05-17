المملكة ترحِّب بدخول المعتمرين القطريين دون التسجيل إلكترونيًا

عقب حجب الدوحة للروابط المخصصة للزيارة..
رحَّبت حكومة المملكة العربية السعودية بالأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة؛ حيث يمكنهم حجز باقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم.
وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أنَّ تسهيل الإجراءات للمعتمرين القطريين جاء عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصَّصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم.
وتابعت أنه يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، باستثناء الأشقاء القطريين من التسجيل الإلكتروني الذي تمَّ حجبه، وتمكينهم من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.
وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت يوم الثلاثاء الماضي تخصيص رابط إلكتروني جديد لاستقبال طلبات الأشقاء من قطر الراغبين في أداء مناسك العمرة، عقب حجب السلطات القطرية الرابط السابق.
وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أنَّ الرابط الجديد سيتم من خلاله استقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وذلك نظرًا لقيام السلطات القطرية بحجب الوصول إلى الرابط السابق الذي كان قد تمَّ تخصيصه لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأشارت الوزارة إلى أنَّ ذلك يأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع المعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم، لأداء هذه الشعيرة.
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