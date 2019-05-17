الان تتابع شاهد التفاصيل: 191 وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفر 191 وظيفة متنوعة للجنسين خلال الاسبوع المقبل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص حسب الجهات التالية: فندق حياة ريجينسي العليا – وظائف للنساء شركة الاطعمة والترفية التجارية المحدودة – وظائف للنساء شركة الماكولات السريعة ( البيك ) – وظائف للرجال شركة الشمس والرمال الرياضية – وظائف للنساء Advertisements شركة الاطعمة والترفيه – وظائف للرجال شركة محمد عبدالله شربتلي المحدودة – وظائف للنساء شركة الشمس والرمال الرياضية – وظائف للرجال وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي: http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php وذلك اعتباراً من الأحد المقبل 2019/05/19.

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