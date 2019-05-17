دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «أرامكو» تستأنف ضخ النفط من محطتي عفيف والدوادمي

أعلنت شركة أرامكو، اليوم الخميس، إعادة تشغيل خط الأنابيب الذي تم استهدافه بطائرات مسيرة من قبل ميليشيات الحوثي.

وكانت شركة «أرامكو» السعودية، أصدرت أمس الثلاثاء، بيانًا بشأن الاستهداف الذي تعرّضت لها محطتا الضخّ البترولية التابعتان للشركة بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

وقالت الشركة: «استجابت أرامكو السعودية لحريق نشب في محطة الضخ رقم 8 بخط الأنابيب شرق غرب، إثر هجوم تخريبي بواسطة طائرات بدون طيار على محطتي الضخ رقم 8 و 9 (..) وبشكل احترازي، أوقفت الشركة الضخ في خط الأنابيب؛ حيث تمت السيطرة على الحادث بعد أن خلّف أضرارًا محدودة في المحطة رقم 8».

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وأضاف البيان: «تؤكد أرامكو السعودية عدم وقوع أي إصابات وأن إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث».

وصرّح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في وقت سابق من اليوم، بأنّه الحادث وقع ما بين السادسة والسادسة والنصف صباحًا؛ حيث تعرّضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات «درون» بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الفالح قوله إنَّ المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، مؤكّدًا أنَّ هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخرًا في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكل الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.