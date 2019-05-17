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تناقلت منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير صورة متداولة عبارة عن وثيقة مكتوبة بخط يد الأمير بندر بن عبدالعزيز عن الرحلة الأولى للملك عبدالعزيز -رحمه الله- بالطائرة التي أهداها للمؤسس الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت.
وشرحت الوثيقة أن الرحلة كانت بين منطقة عفيف والحوية بالطائف، ووثقت أيضاً مرافقة الأميرين حينذاك فهد بن عبدالعزيز والأمير بندر.
كانت هذه تفاصيل خبر وثيقة ملكية تشرح أول رحلة طيران في المملكة.. شاهد من ركابها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.