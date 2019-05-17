دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة © Sabq News قدمت بواسطة تناقلت منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير صورة متداولة عبارة عن وثيقة مكتوبة بخط يد الأمير بندر بن عبدالعزيز عن الرحلة الأولى للملك عبدالعزيز -رحمه الله- بالطائرة التي أهداها للمؤسس الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت. وشرحت الوثيقة أن الرحلة كانت بين منطقة عفيف والحوية بالطائف، ووثقت أيضاً مرافقة الأميرين حينذاك فهد بن عبدالعزيز والأمير بندر.

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كانت هذه تفاصيل خبر وثيقة ملكية تشرح أول رحلة طيران في المملكة.. شاهد من ركابها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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