عسير: مسعفين في طريقهم لأداء العمرة يباشرون حادثين

جدة - عمرو شويل عسير -الخليج 365 -عبدالله العازمي:

سجل عدد من مسعفي الهلال الاحمر بمنطقه عسير موقفا انسانيا عندما كانوا متجهين لمنطقه مكه المكرمه لآداء العمره في غير وقت عملهم وهم يستقلون سياره واحده وشاهدوا حادثين سير.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد كان الحادث الأول عباره عن تصادم نتج عنه إصابتين والحادث الثاني حادث انقلاب عائلة نتج عنه ست اصابات متفرقه وتم مباشرة الحادثين من الزملاء بمهنيه عالية وتقديم لهم الخدمات الاسعافيه وكان معهم حقيبه المسعف المتنقلة التي لا تكاد أن تفارقهم.

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وتم إعطاء بعض الحالات المحاليل والتأكد من سلامه المصابين والمحافظة على الإصابات من النقل العشوائي الذي قد يضر المصاب ويضاعف إصابته.

هذا الموقف الانساني قابله اشادة من زملائهم الذين يؤكدون دائما بأن حبهم لعملهم والحرص على خدمة الاخرين هو هدفهم الاساسي خصوصا في المواقف الانسانية.