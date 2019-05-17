شاهد: تكريم رجال الأمن بالقصيم لجهودهم المخلصة

جدة - عمرو شويل بريدة -الخليج 365- خالد المرشود:

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم خلال زيارته لمديرية شرطة منطقة القصيم عدداً من منسوبي الأمن بالمنطقة من ضباط وأفراد نظير جهودهم المخلصة في مجال عملهم.

وأثنى سمو أمير منطقة القصيم على الجهود المميزة التي يبذلها رجال الأمن خدمة لدينهم ووطنهم ودورهم البارز في ما يقدمونه من عطاء وتضحيات جعلت منهم إنموذجاً مشرفاً للدفاع عن الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.

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مثنياً على الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في كافة القطاعات ، داعياً الله عز وجل بأن يحفظ لهذا البلد أمنه وأمانه واستقراره تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وان يبارك بالجهود المبذولة.

من جانبه قدم مدير شرطة منطقة القصيم العميد علي بن حسن بن مرضي القحطاني جزيل شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة القصيم على تشجيعه الدائم، مثمناً دعم سموه واهتمامه بأبنائه منسوبي الأمن والتي كان لها بالغ الأثر في الارتقاء بأعمال الأجهزة الأمنية بالمنطقة.

حضر التكريم وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية الدكتور اللواء نايف المرواني ، وأعضاء اللجنة الأمنية ، وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة.