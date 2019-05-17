هطول أمطار مصحوبة بزخات من البرد في الرياض والقصيم

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة والرياض والقصيم تمتد إلى منطقة حائل ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول جنوبية شرقية ليلاً على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة شرقية إلى جنوبية شرقية ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.