الان تتابع حساب دوري ابطال آسيا يثير غضب النصراويين بتهنئته بثمانية دوريات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365- الرياض - عبدالمجيد بن طالب :
أثار حساب ” دوري أبطال آسيا ” عبر تويتر غضب الجماهير النصراوية بعد تغريدة نشرها يبارك فيها للنصراويين تحقيقهم بطولة الدوري للمرة الثامنة في تاريخه ، رغم أن النصر حقق بطولة دوري بمختلف مسمياته 17 مرة على حد تعبير إدارة النادي في حسابها الرسمي .
وتساءلت الجماهير الرياضية عن الأسلوب الذي نهجه الحساب وما هو الهدف المقصود من مثل هذه التغريدات وعن ماذا اذا كان الحساب يدار بشكل غير رسمي أو بتوجه مختلف.
يذكر أن الحساب نفسه بارك لنادي الشارقة الأماراتي تحقيقه لبطولة الدوري دون التطرق لعدد مرات الفوز به
مما يثير الشك ما اذا كانت تغريدة المباركة لنادي النصر كان فيها نظرا مختلف
وطالبت الجماهير النصراوية ادارة النادي بحفظ حقوق النادي بالتواصل مع الاتحاد الاسيوي وإتخاذ إجراء ضد التغريدة المنشورة لتعديلها ومعرفة المصدر الذي استند عليه الحساب أو هو إجتهاد فردي
و أعلن حساب نادي النصر الرسمي بعد تحقيق بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
النصر أن الفريق العاصمي حقق الدوري السعودي رقم 17 في تاريخه “بمختلف مسمياته” .
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