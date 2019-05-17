استشهاد البطل المالكي «صائمًا» على حدود نجران

استشهد البطل عمر جابر حسين المالكي، أمس الخميس، في ميدان العزة والشرف بالحد الجنوبي بمنطقة نجران، ملاقيًا ربه وهو صائم، أثناء أدائه واجبه دفاعًا عن دينه ووطنه.

وأكدت مصادر لـ«عاجل»، استشهاد البطل العريف عمر جابر المالكي، عندما كان يقوم بمهامّه الأمنية والعسكرية على الشريط الحدودي، حمايةً لحدود البلاد مع زملائه المرابطين هناك على حدود نجران.

وسجل الشهيد المالكي، اسمه ضمن الشهداء الأبطال في الحد الجنوبي في نهار رمضان، الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم وذويهم في سبيل الوطن وأمنه واستقراره.