«أمن الطرق» تنبه قائدي المركبات بتهدئة السرعة على طرق الرياض

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الجمعة، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض؛ بسبب الغبار والرؤية المحدودة.

وطالبت أمن الطرق –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- من قائدي المركبات بطرق الرياض، بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظرًا للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة، والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع، متمنية للجميع بالسلامة والأمان.

وكانت هيئة الأرصاد، توقعت تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة، تتسم بهطول أمطار ربيعية قد تكون غزيرة، وتصحب بجريان السيول، ابتداء من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الأسبوع.

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وأضافت الأرصاد، أن التوقعات تشير إلى ازدياد فرصة هطول الأمطار الرعدية (الربيعية) التي تصحب بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار وزخات من البرد أحيانًا، وذلك على مرتفعات مناطق عسير والباحة وجازان ومكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة)، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية لتلك المناطق، إضافة إلى منطقة نجران.

كما توقعت تأثر أجزاء من مناطق الرياض وحائل والقصيم والشرقية والمدينة المنورة، بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على فترات.

وحول توقعاتها لطقس الجمعة، أشارت الارصاد إلى تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، والرياض، والقصيم، تمتد الى منطقة حائل، وكذلك منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وكان خبير الأرصاد حسن كراني، توقع – عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- مساء أمس الخميس، حالة من عدم الاستقرار على المناطق الداخلية بالمملكة، موضحًا أن خلايا ممطرة تتحرك من شرق القطاع الغربي في اتجاه المناطق الداخلية، تؤدي لأمطار متوسطة تميل للغزارة على منطقتي الرياض والقصيم، مع فرصة لرياح نشطة وزخات بردية.