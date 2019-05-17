سحب رعدية ممطرة على 9 مناطق.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها لطقس الجمعة، تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة الجوية الممطرة ستكون على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، والرياض، والقصيم، تمتد إلى منطقة حائل، وكذلك منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الاجزاء الساحلية منها.

وحول حالة البحر الأحمر أوضحت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تتحول جنوبية شرقية ليلًا على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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أما الخليج العربي فستكون حركة الرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة، تتحول ما بعد الظهيرة شرقية إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

في السياق ذاته، أشارت هيئة الأرصاد، إلى حدوث تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة، تتسم بهطول أمطار ربيعية قد تكون غزيرة وتصحب بجريان السيول -بمشيئة الله تعالى- ابتداء من يوم غد الجمعة، وحتى نهاية الأسبوع.

من جانبه، توقع خبير الأرصاد حسن كراني – عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- حالة من عدم الاستقرار على المناطق الداخلية بالمملكة، موضحًا أن خلايا ممطرة تتحرك من شرق القطاع الغربي في اتجاه المناطق الداخلية، تؤدي لأمطار متوسطة تميل للغزارة على منطقتي الرياض والقصيم، مع فرصة لرياح نشطة وزخات بردية.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة، غدًا الجمعة كالتالي: