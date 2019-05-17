بالصور.. السديس يؤم المصلين في صلاة العشاء بالمسجد النبوي

أمَّ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساء الخميس، المصلين في صلاة العشاء بالمسجد النبوي الشريف.

وألقى كلمةً لقاصدي وزائري المسجد النبوي، استهلها بتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك، وأن يجعل الجميع من عتقائه من النار، وأن يجعلهم من المقبولين، وأن يعينهم على الصيام والقيام، وأن يجعله شهر عزّ وتمكين للإسلام والمسلمين، حاثًّا المسلم على المسارعة والمبادرة لكل ما فيه خير في هذا الشهر المبارك.

وأكّد السديس وجوب التعاون بين الجميع في تحقيق الأمن والأمان والوقوف سدًّا منيعًا ضد أعداء الدين، والحثّ على اتباع الدين الحنيف بوسطيته واعتداله. مشيرًا إلى أنَّ بيوت الله في الأرض أحب البقاع إلى الله؛ فهي مواضع رحمات تتنزل، وقرآن يتلى ويُرتل، وصلاة لله تقام، ودعاء وتسبيح للخالق يرتفع .

وأوضح السديس، أنَّ ولاة الأمر يولون عناية فائقة ورعاية دائمة بالحرمين الشريفين لخدمة القاصدين والزائرين، وتحقيق الخدمات كافة لراحتهم ليؤدوا عبادتهم بكل راحة واطمئنان، فجزاهم الله خيرًا، وجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة.