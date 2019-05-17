السعودية اليوم / المغرب والصين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الموارد المائية



الرباط 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

وقَّعت المغرب والصين اليوم في الرباط على برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية للفترة ما بين 2020 - 2022، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الماء.

ووقع على هذه المذكرة من جانب المغرب وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبدالقادر عمارة، ومن جانب الصين نائب وزير الموارد المائية وي شانزونغ.

ويهدف البرنامج التنفيذي إلى تقاسم التجارب والخبرات في مجال الموارد المائية، وبلورة مشاريع مشتركة للتعاون وكذا التنسيق من أجل تفعيل برامج التكوين في مجال الماء. ويغطي مجموعة من المجالات، لا سيما صيانة المنشآت المائية، وتدبير الظواهر القصوى كالفيضانات والجفاف،إضافة إلى الحفاظ على جودة الموارد المائية.

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