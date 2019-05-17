اجتماعي / الجمعية السعودية للفصام تقيم سحورها الخيري

الرياض 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس
أقامت الجمعية السعودية للفصام أمس, السحور الخيري، بحضور صاحبة السمو الأميرة سميرة بنت عبد الله فيصل الفرحان رئيسة إدارة مجلس المؤسسة لجمعية أسر التوحد, وذلك في مركز الملتقي النسائي.
وأوضحت الأميرة سميرة بنت عبد الله في كلمة لها بهذه المناسبة, أن جمعية الفصام تهدف لنشر الوعي بمرض الفصام والمطالبة بحقوق ذوي الفصام، مبينةً أنه تم تفعيل بعض الأنظمة لصالحهم, إذ تسعى الجمعية إلى تدريب الأسر على كيفية التعامل مع أبنائهم المصابين من خلال المحاضرات والندوات التي يقدمها الأطباء المتخصصين.
وتسعى الجمعية إلى دعم الأسر المحتاجة بعد دراسة حالتهم الاقتصادية، حيث تم خلال السحور الخيري الاجتماع بعضوات الجمعية والمتطوعات لمناقشة البرامج المقترحة.
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02:17ت م
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