اجتماعي / النادي التطوعي بجامعة الحدود الشمالية يوزع 2000 وجبة إفطار للصائمين في الطرقات



عرعر 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

وزع النادي التطوعي بجامعة الحدود الشمالية الفترة الماضية, أكثر من 2000 وجبة إفطار صائم بالطرقات بمدينة عرعر ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني التاسع؟

وأوضحت الجامعة أن الهدف من الفعاليات إشراك الطلاب في برامج العمل التطوعي الخيري للإسهام في خدمة المجتمع وتنمية وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى طلاب الجامعة.

مما يذكر أن فعاليات البرنامج الرمضاني تهدف إلى استثمار أوقات شباب المنطقة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة مع التوعية والتوجيه من خلال المحاضرات الثقافية والدينية والأنشطة

// انتهى //

02:17ت م

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عرعر 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واسوزع النادي التطوعي بجامعة الحدود الشمالية الفترة الماضية, أكثر من 2000 وجبة إفطار صائم بالطرقات بمدينة عرعر ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني التاسع؟وأوضحت الجامعة أن الهدف من الفعاليات إشراك الطلاب في برامج العمل التطوعي الخيري للإسهام في خدمة المجتمع وتنمية وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى طلاب الجامعة.مما يذكر أن فعاليات البرنامج الرمضاني تهدف إلى استثمار أوقات شباب المنطقة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة مع التوعية والتوجيه من خلال المحاضرات الثقافية والدينية والأنشطة الرياضية ، كما يضم البرنامج مرسم للكبار بعنوان " رمضان في إبداع الفن التشكيلي"، كذلك مرسم الطفل، ومسرح الطفل الذي يقدم فقرات فنية متنوعة وجوائز يومية وإنشاد ومسابقات، وبرنامج حواري بعنوان "مواهب شمالية" إضافة إلى أمسيات الخيمة الثقافية التي تقام فيها محاضرات وندوات دينية.// انتهى //02:17ت م0235

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