

مكة المكرمة 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

أنهت الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة بوحدة شؤون سفر الصائمين, إجراءات إصدار تصاريح إفطار الصائمين البالغة 1496 تصريحًا لإفطار الصائمين داخل المسجد الحرام لشهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد الجابري, أن وحدة شؤون سفر الصائمين أصدرت هذا العام 1496 تصريحًا للراغبين في تقديم خدمات الإفطار من مؤسسات وأفراد محققين رقمًا قياسيًا جديدًا لهذا العام, حيث بدأت بتسليم التصاريح مع بداية شهر شعبان.

من جهته أكد مدير وحدة شؤون سفر الصائمين عبد الله السلمي, أن الوحدة قامت بتشكيل فريق عمل ميداني مكون من 70 موظفًا قسموا على 8 فرق تعمل على متابعة الخدمات المقدمة من مقدمي خدمة إفطار الصائمين والتأكد من جودة الأطعمة المقدمة والتزام مقدمي الخدمة بالتعليمات والشروط الصحية حرصًا على سلامة زوار المسجد الحرام.

ويأتي ذلك ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تذليل الصعوبات لراغبين في المشاركة في إفطار الصائمين بالمسجد الحرام, ومنعًا للسفر غير المصرحة والتي قد تضر سلامة الزائر والمعتمر.

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / شؤون الحرمين تصدر قرابة 1500 تصريح لإفطار الصائمين داخل المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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