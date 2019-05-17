اجتماعي / "الفانوس الرمضاني" يواصل فعالياته لليوم الثاني في عرعر



عرعر 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

تواصل فعاليات الفانوس الرمضاني الأول الذي تنظمه أمانة منطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر بالحديقة الذكية في شارع النخيل ولمدة عشرة أيام بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وتنوعت الفعاليات التي تستهدف فئات المجتمع كافة, مابين جلسات عائلية وشبابية وألعاب متنوعة, ومسرح للطفل وركن مخصص للأسر المنتجة, بالإضافة إلى مشاركة عدد من الإدارات الحكومية والأهلية بأركان توعوية وتعريفية عن خدماتها المقدمة.

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02:16ت م

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