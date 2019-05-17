المجلس الفني السعودي يطلق معرض شارة الفني

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

يستعدّ المجلس الفني السعودي لإطلاق معرض شارة الفني في نسخته الخامسة، بعد النجاح الكبير الذي حققه المواسم الأربعة السابقة. وسيجمع المعرض الذي يستمرّ خمسة أيام، في الفترة ما بين 19 و23 مايو، مجموعة من أعمال فناني أكبر صالات العرض الفنية. وسيُقام الحدث في المقر الرئيسي للمجلس الفني السعودي في جولد مور مول في جدة.

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ويهدف معرض شارة الفني إلى إعطاء عشاق الفن الفرصة للاطلاع على أحدث التطورات في الساحة الفنية السعودية. وستشهد نسخة هذا العام من معرض شارة الفني مشاركة من مؤسسة المنصورية وصالة أثر وصالة حافظ وصالة نور وتجمع داخلي/خارجي الفني ومبادرة دكان دار الحكمة.

وسيعرض هذا التجمع من أقوى صالات العرض الفنية وأكثرها تأثيراً طيفاً واسعاً من أحدث الأساليب والتعبيرات الفنية لمجموعة من الفنانين المحليين والعالميين. ويُقدم معرض شارة الفني وللمرة الأولى هذا العام مجموعة من الفنانات المستقلات، مثل أمينة تينوالا وحراء عابد وراي ميركل وزينب ممتاز. وتأتي هذه الاستضافة والدعم من التزام المجلس الفني السعودي بتوفير منصة انطلاق للمواهب الشابة وتقديمهم للمجتمع.

وتأتي نسخة هذا العام من معرض شارة الفني بدعم ورعاية من مؤسسة المنصورية وبنك UBS رواد إدارة الثروات في العالم، كجزء من تعاونها طويل الأمد مع المجلس الفني السعودي وبمشاركة من محمصة مد.