الان تتابع مصادر ..تكليفات وتنقلات وتجديدات لمديري التعليم في المناطق والمحافظات خلال أيام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض-الخليج 365 : يترقب الوسط التعليمي قرارات التمديد لمديري التعليم في المناطق والمحافظات والتي ستصدر خلال هذة الأيام.

وبحسب المصادر التي تحصلت عليها “الخليج 365” فإن القائمة ستحمل في طياتها تمديد التكليف بالإضافة إلى تنقلات بين مديري التعليم وتكليفات جديدة بما يتوافق رؤية المملكة ٢٠٣٠، باستقطاب الكفاءات المتميزة . ومن المتوقع صدور قرارات التكليف قبل التمتع بإجازة عيد الفطر المبارك .

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