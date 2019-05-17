شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على الحسابات الختامية ونهاية الخدمة في «مطوفي جنوب آسيا» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)وافقت الجمعية العمومية للمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا على الحسابات الختامية للعام المالي 1440/1439 المنتهية في 1440/2/30 للمؤسسة، وكذلك اعتماد مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء مجلس الإدارة أمس الأول بمقر المؤسسة بحي الرصيفة في مكة.
ودشنت الجمعية العمومية أعمالها بكلمة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بدر بترحيبه بمساهمي ومساهمات المؤسسة، والاستماع لآراء وملاحظات المساهمين والرد على استفساراتهم وآخر أخبار رسملة المؤسسة، وكذلك التطورات في مشروع مبنى الأهلة، كما شرع المستشار المالي للمؤسسة لشرح دوره في الإشراف على الحسابات الختامية والتأكد من سلامتها.
بعد ذلك، بدأت عملية التصويت بحضور مندوب وزارة الحج والعمرة والمستشار المالي للمؤسسة، حيث وافق أكثر من 70% من المساهمين الحاضرين على الحسابات الختامية للمؤسسة وكذلك وافق أكثر من 64% من المساهمين الحاضرين على اعتماد مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء مجلس الإدارة. وفي نهاية الجمعية العمومية تم التقاط الصور لأعضاء مجلس الإدارة ومساهمي المؤسسة.
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