شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يطلع على أعمال «إطعام» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، بمقر الإمارة في جدة، رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية الخيرية للطعام «إطعام».

واطلع الأمير بدر بن سلطان على أعمال «إطعام» خلال 2018؛ ومن أبرزها توزيع قرابة 4 ملايين وجبة على مستوى المملكة، منها مليون في محافظة جدة، فيما يتولى توزيع الوجبات قرابة 3600 متطوع ومتطوعة.

واستمع إلى شرح عن دور «إطعام» في توعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة، وجمع الزائد من الطعام وإيصاله إلى المستفيدين، وإيجاد فرص عمل جديدة وتأهيل وتدريب عدد من أبناء الأسر المستفيدة، وتحفيز جميع فئات المجتمع على العمل التطوعي، والارتقاء بالعمل الخيري وتقديمه بصورة احترافية، إضافة لبناء وتفعيل الشراكات المتميزة في هذا الجانب.