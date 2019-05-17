شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إمارة مكة يطلق فعاليات «فوانيس مكية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) نيابة عن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، أطلق وكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام الفالح أمس الأول، النسخة الثانية من فعالية «فوانيس مكية». وشهدت الفعالية، التي تستمر حتى 19 رمضان الجاري، حضور قناصل الدول الأوروبية والأمريكية والأفريقية والعربية والأسترالية الذين شاركوا في الافتتاح التجريبي لفعالية «فوانيس مكية»، وشكل الإفطار قبيل انطلاق الفعالية، مناسبة للقاء برجال وسيدات أعمال مكة المكرمة، لفتح آفاق تجارية وصناعية جديدة بين أهالي مكة المكرمة ودول العالم من خلال ممثليها. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي، أن الغرفة تسعد باستقبال هذا العدد من القناصل الممثلين لمختلف دول العالم، مشيراً إلى الاهتمام بتحقيق أقصى توافق في العلاقات عبر القناصل، مؤكداً حرص الغرفة على حل المعوقات التي تعترض سيدات ورجال الأعمال المنتسبين للغرفة.

نيابة عن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، أطلق وكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام الفالح أمس الأول، النسخة الثانية من فعالية «فوانيس مكية». وشهدت الفعالية، التي تستمر حتى 19 رمضان الجاري، حضور قناصل الدول الأوروبية والأمريكية والأفريقية والعربية والأسترالية الذين شاركوا في الافتتاح التجريبي لفعالية «فوانيس مكية»، وشكل الإفطار قبيل انطلاق الفعالية، مناسبة للقاء برجال وسيدات أعمال مكة المكرمة، لفتح آفاق تجارية وصناعية جديدة بين أهالي مكة المكرمة ودول العالم من خلال ممثليها. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي، أن الغرفة تسعد باستقبال هذا العدد من القناصل الممثلين لمختلف دول العالم، مشيراً إلى الاهتمام بتحقيق أقصى توافق في العلاقات عبر القناصل، مؤكداً حرص الغرفة على حل المعوقات التي تعترض سيدات ورجال الأعمال المنتسبين للغرفة.

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