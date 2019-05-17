شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» و«الأمر بالمعروف» يحتفلان بتخريج 67 طالباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) احتفلت جامعة أم القرى؛ ممثلة في المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمس الأول، بتخرج 67 طالباً من منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المستجدين، يمثلون الدفعة الرابعة «لدبلوم الحسبة العالي». وكشف عميد المعهد الدكتور عبدالوهاب الرسيني، عن تخصيص تسعة مقاعد لرئاسة الهيئة في برامج المعهد ممن تنطبق عليهم الشروط العامة للقبول في برامج الماجستير «تخصص الحسبة»، والدبلوم العالي للأمن الفكري والتوجيه الشرعي، والدبلوم العالي لإعداد المدرب المعتمد في البرامج الشرعية. وأوضح عن وجود شراكة بين الرئاسة والجامعة من حيث التعاون مع المؤهلين في الرئاسة لتدريس بعض مقررات الدبلوم العالي، ليجتمع للطلبة الخبرة العلمية والعملية؛ مبيناً أنه خلال هذا العام تم فتح القبول في الفصل الدراسي الثاني المنصرم بشكل استثنائي في برامج الدراسات العليا للجامعة بطلب واهتمام من الرئيس العام واستشعار وموافقة من مدير الجامعة.

احتفلت جامعة أم القرى؛ ممثلة في المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمس الأول، بتخرج 67 طالباً من منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المستجدين، يمثلون الدفعة الرابعة «لدبلوم الحسبة العالي». وكشف عميد المعهد الدكتور عبدالوهاب الرسيني، عن تخصيص تسعة مقاعد لرئاسة الهيئة في برامج المعهد ممن تنطبق عليهم الشروط العامة للقبول في برامج الماجستير «تخصص الحسبة»، والدبلوم العالي للأمن الفكري والتوجيه الشرعي، والدبلوم العالي لإعداد المدرب المعتمد في البرامج الشرعية. وأوضح عن وجود شراكة بين الرئاسة والجامعة من حيث التعاون مع المؤهلين في الرئاسة لتدريس بعض مقررات الدبلوم العالي، ليجتمع للطلبة الخبرة العلمية والعملية؛ مبيناً أنه خلال هذا العام تم فتح القبول في الفصل الدراسي الثاني المنصرم بشكل استثنائي في برامج الدراسات العليا للجامعة بطلب واهتمام من الرئيس العام واستشعار وموافقة من مدير الجامعة.

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