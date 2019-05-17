الخرمة: أمطار وعواصف تُسقط أعمدة الكهرباء

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جدة - خالد شويل - محمد السبيعي (الخرمة)‏ شهدت محافظة الخرمة عصر أمس (الخميس)، أمطاراً غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، مصحوبة برياح شديدة تسببت في سقوط عدد من أعمدة الكهرباء، واقتلعت بعض الهناجر، وألحقت أضراراً ببعض منازل المواطنين. وأكدت إدارة الدفاع المدني بالخرمة، تشغيل عمليات الطوارئ تحسباً لأي طارئ، مبينة أن احتمالات هطول الأمطار لا تزال قائمة حسب التحذيرات الواردة من الأرصاد وحماية البيئة. من جهتها، أوضحت إدارة مرور الخرمة أنه تم تشكيل فرق في شوارع المحافظة للحد من تسرع المراهقين وعبثهم وسط الأجواء الممطرة، فيما شكلت إدارة أمن الطرق فرقاً على الطرق الخارجية لتسهيل الحركة المرورية وإرشاد قائدي المركبات لسلك طرق بديلة لضمان سلامة الجميع. وأغرت الأجواء الماطرة العديد من الأسر بالإفطار في المزارع وخارج المنازل بعد توقف الأمطار.

شهدت محافظة الخرمة عصر أمس (الخميس)، أمطاراً غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، مصحوبة برياح شديدة تسببت في سقوط عدد من أعمدة الكهرباء، واقتلعت بعض الهناجر، وألحقت أضراراً ببعض منازل المواطنين. وأكدت إدارة الدفاع المدني بالخرمة، تشغيل عمليات الطوارئ تحسباً لأي طارئ، مبينة أن احتمالات هطول الأمطار لا تزال قائمة حسب التحذيرات الواردة من الأرصاد وحماية البيئة. من جهتها، أوضحت إدارة مرور الخرمة أنه تم تشكيل فرق في شوارع المحافظة للحد من تسرع المراهقين وعبثهم وسط الأجواء الممطرة، فيما شكلت إدارة أمن الطرق فرقاً على الطرق الخارجية لتسهيل الحركة المرورية وإرشاد قائدي المركبات لسلك طرق بديلة لضمان سلامة الجميع. وأغرت الأجواء الماطرة العديد من الأسر بالإفطار في المزارع وخارج المنازل بعد توقف الأمطار.

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