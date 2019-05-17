«الغذاء والدواء» تحذر من الإفراط في المشروبات المحلاة والسكر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية الحد من استهلاك السكر بجميع أنواعه والمشروبات المحلاة لارتباطها بأمراض مزمنة، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تصنِّف السكر على أنه أحد الأسباب الرئيسية لبعض الأمراض المزمنة وزيادة الوزن وتآكل الأسنان. وأضافت الهيئة أن إحصائيات وزارة الصحة توضح أن نسبة الأطفال المصابين بتسوس الأسنان في المملكة بلغت 96% لمن تبلغ أعمارهم 6 سنوات و93% لمن تبلغ أعمارهم 12 سنة، وكان من ضمن الأسباب الرئيسية لزيادة التسوس الاستهلاك المفرط للمشروبات المحلاة.

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية الحد من استهلاك السكر بجميع أنواعه والمشروبات المحلاة لارتباطها بأمراض مزمنة، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تصنِّف السكر على أنه أحد الأسباب الرئيسية لبعض الأمراض المزمنة وزيادة الوزن وتآكل الأسنان. وأضافت الهيئة أن إحصائيات وزارة الصحة توضح أن نسبة الأطفال المصابين بتسوس الأسنان في المملكة بلغت 96% لمن تبلغ أعمارهم 6 سنوات و93% لمن تبلغ أعمارهم 12 سنة، وكان من ضمن الأسباب الرئيسية لزيادة التسوس الاستهلاك المفرط للمشروبات المحلاة.

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