شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي تنزانيا: المملكة تجمع كلمة المسلمين وتدافع عن قضاياهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد مفتي الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تنزانيا أبو بكر بن زبير، أن جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مقدرة وواضحة للعالم الإسلامي، منوهاً إلى أن جميع المسلمين في العالم يشيدون بمواقف المملكة في جمع كلمة المسلمين، والدفاع عن قضاياهم، إلى جانب قيامها بأحسن ما يجب للحرمين الشريفين، وتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال لقائه موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك في برنامج الإمامة لهذا العام 1440هـ موسى بن محمد التويجري.

وأشار ابن زبير إلى أن برنامج الإمامة في رمضان يدل على حرص المملكة على تعزيز المنهج الوسطي المعتدل في العالم. ونوه إلى الجهود الكبيرة لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في خدمة الإسلام والمسلمين والوقوف على احتياجاتهم ومن ذلك إرسال الموفدين من برنامج الإمامة لتبصير الناس بأمور دينهم، ونشر العقيدة الصحيحة.

من جانبه، قال موفد الوزارة في تنزانيا موسى التويجري: «إن حكومة خادم الحرمين الشريفين، تعمل على خدمة الأمة الإسلامية، ونصرة قضاياها، وكل ما تقوم به هو نابع من إيمانها بواجبها في نصرة الإسلام والمسلمين».