شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف بين «نزاهة» و«المساحة» لملاحقة حالات التعدي على الأراضي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ناقش رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحسن المحيسن، خلال لقائه أمس (الخميس) رئيس الهيئة العامة للمساحة الدكتور عبدالعزيز الصعب، وعدد من المتخصصين في الهيئة، أوجه التعاون في ما يخص توفير منظومة تقنية تتيح إجراء مصورات جوية لـ «نزاهة» عند التحري والتحقق من حالات التعدي على الأراضي والممتلكات الحكومية، تنفيذاً للتعليمات وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، القاضية بوجوب المحافظة على الأراضي الحكومية ومراقبتها ومنع الإحداث فيها وإزالة أي تعديات أولاً بأول.

وبحث الجانبان مراجعة الأهداف المشتركة بين الهيئتين في سبيل حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب، للخروج بتصور مشترك يخدم المصلحة العامة.

حضر اللقاء من «نزاهة» النائب لمكافحة الفساد عبدالمحسن المنيف، والنائب لحماية النزاهة الدكتور بندر أبا الخيل، وعدد من المتخصصين، فيما حضر من الهيئة العامة للمساحة، نائب الرئيس الدكتور بندر المسلماني، والمدير العام لمركز المعلومات المساحية أحمد صالح الوسيدي.