خالد بن سلمان: مليشيا الحوثي تضع حبل المشنقة على الجهود السياسية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) كشف نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن الهجوم الذي قامت به مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على محطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو

كشف نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن الهجوم الذي قامت به مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على محطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو السعودية «يؤكد أنها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران، لخدمة مشروعها التوسعي في المنطقة بعكس ما يدعون به أنه لحماية المواطن اليمني». وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أمس (الخميس) إن ما يقوم الحوثي بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من إيران «يضعون حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية».

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