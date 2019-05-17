شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: الحوثي جعل اليمن منطلقاً للإرهاب الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكد سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر أن مليشيا الحوثي رهنت نفسها لإيران، وجعلت اليمن منطلقاً للإرهاب الإيراني ضد الشعب اليمني، ومصالحه، وأداة للاعتداء على

أكد سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر أن مليشيا الحوثي رهنت نفسها لإيران، وجعلت اليمن منطلقاً للإرهاب الإيراني ضد الشعب اليمني، ومصالحه، وأداة للاعتداء على السعودية . وأضاف آل جابر أن الهجوم الذي قامت به مليشيا الحوثي ضد محطتي الضخ التابعتين لأرامكو تم بأوامر من النظام الإيراني دون أي اعتبار لليمن والجهود الدولية الرامية لإيجاد حل سياسي.

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