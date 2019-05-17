شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يصوت على تقرير «الإسكان»: كم عدد وحدات «سكني» المسلّمة للمواطنين؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يصوت مجلس الشورى الإثنين القادم على توصيات لجنة الحج بشأن تقرير وزارة الإسكان، ومن أبرز التوصيات مطالبة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج «سكني» وما لم يسلّم وأسباب عدم التسليم، والعمل على إعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين.

كما يصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية بشأن تقرير الهيئة العامة للجمارك، ومن التوصيات مطالبة الجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي ورؤية 2030، وتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، والمشاريع التي يتم تنفيذها.ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة وجهة نظر لجنة النقل في شأن ملحوظات الأعضاء في تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة 23 من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في مقترح تعديل مادتين من نظام مكافحة الغش التجاري، وتقرير لجنة النقل والاتصالات في شأن التعديلات والإضافات على بعض الوثائق الخاصة بأعمال البريد. وفي جلسة الثلاثاء يصوت المجلس على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير هيئة المدن الاقتصادية، ومن أبرز التوصيات مطالبة هيئة المدن بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله، وإعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية. كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية في مقترح تعديل فقرتي متعلقتين بـ«نوط الأمن»، و«نوط الإنقاذ» من المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية.

وفي جلسة الأربعاء يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد حول تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ويصوت على توصيات لجنة النقل والاتصالات الخاصة بالتقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ومنها مطالبة المؤسسة بتطوير البنى التحتية للمسارات القائمة، لتمكينها من استخدام قطارات متطورة وسريعة، ما يقلل زمن الرحلة ويضاعف أعداد الركاب، ويرفع الإيرادات. كما يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الحج بشأن ملاحظات الأعضاء حول تقرير الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وأبرزها مطالبة الهيئة الاستفادة من اللقاءات والمؤتمرات والمعارض، لإبراز قوة الاقتصاد السعودي، كما يصوت المجلس على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن تقرير الهيئة السعودية للحياة الفطرية. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية.

مطالبة السكك الحديدية بتطوير البنى التحتية للمسارات