شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء مؤسسة سلطان الخيرية يعقد اجتماعه الـ 23 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

يرأس الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية في اجتماعه الـ 23 بقصر الخالدية بجدة الأربعاء 17 رمضان وأكد الأمين العام للمؤسسة الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز أن اجتماع مجلس الأمناء سيطلع على تقرير متكامل حول ما تم إنجازه خلال العام الماضي، ومخرجات برامج المؤسسة على كافة المسارات الداخلية والخارجية، وخطط تطويرمشاريعها وبرامجها، مشيراً إلى أن أداء المؤسسة يسير بوتيرة مميزة ووفقاً لتطلعات مجلس الأمناء، وبما يتوازى مع مكانتها العالمية والمحلية. وأضاف: إن مجلس أمناء المؤسسة برئاسة الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز يعتز بقدره المؤسسة على أن تكون كما خطط لها مؤسسها وراعيها عملاً رائداً مؤسسياً يمتلك القدرة على الاستمرارية والتطوير، ويكون عضداً لجهود الدولة في التنمية المجتمعية وبناء الإنسان، الأمرالذي تتراءى صوره في العديد من المشاريع والبرامج التنموية والخدمية الصحية والعلمية والثقافية والاجتماعية والدينية. وأشار الأمير فيصل بن سلطان إلى أن أي توسع في أعمال المؤسسة يحظى بدراسة متكاملة ويخطط له بعناية، وليكون ذا جدوى تنفيذية ويسهم في تحقيق أهداف المؤسسة، ويتوافق مع استراتيجياتها وخططها المستقبلية وشكر الأمين العام للمؤسسة كافة منسوبي المؤسسة لما بذلوه من جهد لتحقيق ما أقره مجلس الأمناء من توجه بأن يتم العمل على إيصال خدمات المؤسسة لكل من يحتاجها وأن يرقى هذا الأداء ليظل اسم المؤسسة علامة إيجابية في مسيرة العمل الخيري الوطني ووفاءً وعرفاناً وبراً لسلطان الخير يرحمه الله.