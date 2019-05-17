شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لا أمراض وبائية بين المعتمرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل أي أمراض وبائية بين المعتمرين، وأوضحت أنها تواصل تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية للمعتمرين من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالعاصمة المقدسة والمراكز الصحية بالحرم المكي، مبينة أن الخطة الوقائية التي أعدتها لموسم عمرة شهر رمضان 1440هـ تتضمن الإجراءات الوقائية وإجراءات التقصي الوبائي والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي، ويشمل ذلك حملات التطعيم للمواطنين والمقيمين ضد الحمى الشوكية في العاصمة المقدسة والأنفلونزا الموسمية للفئات المستهدفة.

يشار إلى أن الصحة في منطقة مكة المكرمة منذ بداية شهر رمضان تنفذ خطة متكاملة لتوفير الرعاية الصحية للمعتمرين، وتسخير كافة إمكاناتها عبر الطواقم الطبية المؤهلة والتجهيزات الطبية من خلال مستشفياتها ومراكزها الصحية، وقدمت المستشفيات بمكة المكرمة خدماتها الطبية والعلاجية خلال الأيام الـ10 الأولى من شهر رمضان المبارك لـ(13814) حالة، كما بلغ مجموع من تم تنويمهم بالمستشفيات (1755) حالة، واستقبلت أقسام الطوارئ (28690)، كما أجريت (108) عمليات جراحية مجدولة، واستقبال (369) حالة طارئة، و(360) حالة ولادة، و(134) حالة مناظير، (2209) حالات غسيل كلى، و(19618) تم استقبالهم بالعيادات الخارجية.