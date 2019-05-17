شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع 1024 لغماً حوثياً في شهر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2019، من انتزاع 27 لغما مضادا للأفراد، و210 ألغام مضادة للآليات، و6 عبوات ناسفة، و781 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه 1024 لغما.
يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع بلغ 70539 لغما زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.
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