- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الفساد يخنق المواطن التركي فأين ذهبت أموال الشعب؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الفساد يخنق متابعات الخليج 365 التركي فأين ذهبت أموال الشعب؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
تسببت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أزمة اقتصادية لاقتصاد أنقرة، مما انعكس بالسلب على معيشة متابعات الخليج 365 التركي.
ودليل ذلك تراجع دخل الفرد التركي بنسبة 4% خلال عامين، وتوقعات بارتفاع نسبة القروض السيئة إلى 7% بنهاية 2019.
كما أن الفساد الحكومي يفرض نفسه على متابعات الخليج 365 التركي، حيث أكّد مراقبون أن الأموال يتم صرفها على المقربين من الرئيس وحزبه.
كما أن الحكومة أهملت زيادة الفرص الوظيفية، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية.
وبالنظرة إلى الأرقام الخاصة بالاقتصاد التركي ومعاناته بسبب سياسات نظام أردوغان نجد أن أكثر من 100 مليون ليرة ديون خلفها حزب العدالة والتنمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الفساد يخنق المواطن التركي فأين ذهبت أموال الشعب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.