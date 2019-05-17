الفساد يخنق المواطن التركي فأين ذهبت أموال الشعب؟

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

تسببت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أزمة اقتصادية لاقتصاد أنقرة، مما انعكس بالسلب على معيشة متابعات الخليج 365 التركي.

ودليل ذلك تراجع دخل الفرد التركي بنسبة 4% خلال عامين، وتوقعات بارتفاع نسبة القروض السيئة إلى 7% بنهاية 2019.

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كما أن الفساد الحكومي يفرض نفسه على متابعات الخليج 365 التركي، حيث أكّد مراقبون أن الأموال يتم صرفها على المقربين من الرئيس وحزبه.

كما أن الحكومة أهملت زيادة الفرص الوظيفية، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية.

وبالنظرة إلى الأرقام الخاصة بالاقتصاد التركي ومعاناته بسبب سياسات نظام أردوغان نجد أن أكثر من 100 مليون ليرة ديون خلفها حزب العدالة والتنمية.