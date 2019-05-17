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صور.. غبقة فعالية ثقافية تنطلق ضمن موسم رمضان بجدة
متابعات الخليج 365 - جدة
أقيمت فعالية “غبقة” بمدينة جدة من 7 لغاية 9 رمضان بين الساعة 9:00 مساءً و2:00 صباحاً، ضمن فعالية “موسم رمضان” على أرض الريبال للفعاليات والواقعة على طريق الملك عبدالعزيز في حي النهضة.
وسُميت فعالية “غبقة” نسبة لكلمة الغبقة وهي العشاء الرمضاني المتأخر الذي يسبق وجبة السحور، أي أنها وليمة تؤكل عند منتصف الليل، وهي أيضاً كلمة عربية أصيلة من حياة البادية.
تقام “غبقة” خلال الشهر الفضيل لخلق أجواء رمضانية، بغرض إحياء المفاهيم التراثية، وعرض عدد من الأكلات الشعبية الرمضانية التي تشتهر في شهر رمضان المبارك، وعرض المنتجات التراثية، ونشاطات ترفيهية.
واجتمعت السيدات والأطفال ضمن الفعالية من خلال تقليد تاريخي وعادة اجتماعية في شهر الخير، كما جمعت هذه الفعالية الجميلة السيدات ليقدمن المأكولات والطبخات السعودية الرمضانية بخطوة تبرز مأكولاتهم المفضلة على مستوى مدن المملكة.
كما تخلل فعالية “غبقة” عروض للملابس والإكسسوارات الخاصة بالشهر الكريم. واستمتع الأطفال بمجموعة من النشاطات تجمع بين الترفيه والتثقيف والأنشطة التراثية المختلفة بأسلوب إبداعي يجذب الأطفال ويحببهم بفعالية “غبقة”.
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