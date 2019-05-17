فيديو.. السبهان: التصرفات الإيرانية في المنطقة تتسم بالرعونة والغباء

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكّد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان أن التصرفات الإيرانية في المنطقة تتسم بالرعونة والغباء، وإيران تعتقد بأنها تستطيع أن تؤثر على المنطقة بهذه الأعمال الإرهابية وهذا الأمر لن يتم.

وأضاف السبهان في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن الإيرانيين صرّحوا قبل فترة أنهم يريدون استهداف مناطق في الخليج العربي التي تُساهم في زيادة الإمدادات النفطية، خاصة حينما اشتدت العقوبات الاقتصادية على طهران.

وأشار إلى أن ما حدث قبالة الفجيرة قبل أيام، وما حدث من استهداف مضختي النفط في عفيف والدوادمي كلها تصرفات تدل على غباء إيران، وتأكيد على نية الإيرانيين في القيام بأعمال إرهابية في المنطقة.

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وتابع السبهان أن إيران تسعى للسيطرة على ثلاثة منافذ بحرية هي مضيق هرمز وباب المندب عن طريق بعض المنظمات الإرهابية، وكذلك تسعى لبسط نفوذها من خلال عناصر إرهابية في سيناء.

ولفت إلى أن إيران من خلال هذه العمليات الإرهابية تسعى لجس نبض العالم، باستهداف بعض المناطق الحيوية في المنطقة.

وشدّد السبهان أنه لا يوجد أي دولة في العالم تدعم ما تقوم به إيران، مضيفاً أن الجميع واجه داعش والجميع واجه القاعدة، والآن على الجميع أن يواجه أيضاً هذه المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران وعلى رأسها الحوثيون وحزب الشيطان، على العالم أن يقف وقفة مسؤولة للحفاظ على استقرار ومستقبل الاقتصاد العالمي.