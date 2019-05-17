، السويلم: أهدي البطولة لجماهير النصر ومجلس إدارته.. وقرار الاستمرارية سيتحدد ،

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محمد بن مسعود - الدمام - اعتبر سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر مواجهة الباطن مساء اليوم أصعب مواجهة لفريقه في ماراثون دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، مؤكداً أنه كان بإمكان النصر حسم الدوري قبل أربع جولات لولا الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق. وقال السويلم في تصريح عقب المباراة: أهدي هذه البطولة للجماهير النصراوية وأعضاء مجلس الإدارة الذين ضحوا بوقتهم وجهدهم من أجل النصر.
وأضاف السويلم: عملنا على تجهيز الفريق بشكل مبكر، وتأخرنا في إقالة كارينيو كان بسبب انتظارنا للميزانية والحمد لله بعد ذلك تعاقدنا مع أحد أهم الأسماء في الشرق الأوسط حالياً، وعن استمراره من عدمه قال: ننتظر اجتماعنا بالأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لمناقشة الأمر ولا يقف الأمر على سعود آل سويلم؛ فهناك رجال مؤهلون لخدمة النادي متى ما قررت الابتعاد.
السويلم: أهدي البطولة لجماهير النصر ومجلس إدارته.. وقرار الاستمرارية سيتحددعبدالله الشهري الخليج 365 2019-05-17
اعتبر سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر مواجهة الباطن مساء اليوم أصعب مواجهة لفريقه في ماراثون دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، مؤكداً أنه كان بإمكان النصر حسم الدوري قبل أربع جولات لولا الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق. وقال السويلم في تصريح عقب المباراة: أهدي هذه البطولة للجماهير النصراوية وأعضاء مجلس الإدارة الذين ضحوا بوقتهم وجهدهم من أجل النصر.
وأضاف السويلم: عملنا على تجهيز الفريق بشكل مبكر، وتأخرنا في إقالة كارينيو كان بسبب انتظارنا للميزانية والحمد لله بعد ذلك تعاقدنا مع أحد أهم الأسماء في الشرق الأوسط حالياً، وعن استمراره من عدمه قال: ننتظر اجتماعنا بالأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لمناقشة الأمر ولا يقف الأمر على سعود آل سويلم؛ فهناك رجال مؤهلون لخدمة النادي متى ما قررت الابتعاد.
17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440
02:23 AM
اعتبر سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر مواجهة الباطن مساء اليوم أصعب مواجهة لفريقه في ماراثون دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، مؤكداً أنه كان بإمكان النصر حسم الدوري قبل أربع جولات لولا الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق. وقال السويلم في تصريح عقب المباراة: أهدي هذه البطولة للجماهير النصراوية وأعضاء مجلس الإدارة الذين ضحوا بوقتهم وجهدهم من أجل النصر.
وأضاف السويلم: عملنا على تجهيز الفريق بشكل مبكر، وتأخرنا في إقالة كارينيو كان بسبب انتظارنا للميزانية والحمد لله بعد ذلك تعاقدنا مع أحد أهم الأسماء في الشرق الأوسط حالياً، وعن استمراره من عدمه قال: ننتظر اجتماعنا بالأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لمناقشة الأمر ولا يقف الأمر على سعود آل سويلم؛ فهناك رجال مؤهلون لخدمة النادي متى ما قررت الابتعاد.
، السويلم: أهدي البطولة لجماهير النصر ومجلس إدارته.. وقرار الاستمرارية سيتحدد ،
المصدر : الخليج 365
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