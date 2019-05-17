، في موسم استثنائي .. عبدالرزاق حمدالله يواصل تحطيم الأرقام القياسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - كسر رقمًا ظل صامدًا 19 عامًا

واصل المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر هواياته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد وصوله للهدف رقم 34 في المسابقة.

حيث ضرب المغربي عدة عصافير بحجر واحد إذ إنه بات صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوري السعودي بعد أن كسر رقم حمزة إدريس الذي ظل صامدًا طوال الـ19 عامًا.

وكان الرقم القياسي بتسجيل أكثر عددٍ من الأهداف في موسم واحد مسجل باسم حمزة إدريس الذي أحرز 33 هدفًا في موسم 2000.

وواصل النجم المغربي مستوياته المميزة بتحطيم الرقم القياسي بالتسجيل في مباريات متتالية في الدوري السعودي حيث سجل في 13 مباراة متتالية لتكون سلسلة قياسية جديدة للاعب في تاريخ دوري المحترفين السعودي، متجاوزًا السلسلة القياسية السابقة التي كانت من نصيب لاعب الهلال ويسلي في 2012/2013 (11).

ولم يكتفِ حمدالله بتلك الأرقام بل أصبح أكثر لاعب يسجل "هاتريك" بواقع مرتين كانت في شباك الرائد والحزم كما أنه بات أول لاعب يسجل "سوبر هاتريك" مرتين بموسم واحد حيث كانت الأولى أمام الرائد والثانية أمام الوحدة.