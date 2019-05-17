، النائب العام يزور سجن بريمان وإصلاحية جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبدى إعجابه وطلب من السجناء إبداء ملاحظاتهم

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب مساء أمس عددًا من السجناء أثناء زيارته لسجن بريمان، وإصلاحية جدة.

واستمع إلى شرح عن الخدمات المقدمة للمستفيدين، وقال للسجناء لقد جئتكم بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، فهل تحتاجون أي شيء، وطلب من لديه أي ملاحظة إبداء ملاحظته، وقال إن السجون ليست للعقوبة، بقدر ما هي لإصلاح النفس وتهذيبها وإعادة دمجها في المجتمع.

وكان المعجب قد قام بجولة ميدانية على سجن بريمان بجدة، وشاهد في بدايتها عرضًا مرئيًا عن مركز ثقة، وهو برنامج تطويري لبناء الإنسان، وتنمية القدرات المقدم لنزلاء السجون الذين أوشكت مدة محكومياتهم على الانتهاء في مكان مميز ومخصص لهم، كما يقوم رجال الأمن فيه بارتداء زي مختلف عن لبس رجال الأمن تفاعلاً مع البيئة التطويرية، كما يعيش المستفيدون فيه حياة طبيعية، مع توفير كل الإمكانات لهم وتجهيزهم لدمجهم في المجتمع؛ حيث أبدى المعجب عن إعجابه بمثل هذا البرنامج التطويري.

وزار المعجب الفصول الدراسية الخاصة بالمستفيدين، ومعمل الحاسب الآلي الذي يقوم بتعليم المستفيدين مهارات الحاسب الآلي المختلفة، وكذلك مقر الجلسات العلاجية المقدمة للمستفيدين واستمع إلى موجز عن الخدمات والبرامج المقدمة لهم.

كما زار المعجب خلال جولته أيضًا، أجنحة النزلاء من مستفيدي برامج (ثقة)، مبديًا سروره بما شاهده من خدمات متكاملة مقدمة للنزلاء بهدف إصلاحهم ودمجهم في المجتمع، كما تفقد أيضًا مصنع الجمجوم للأدوات الطبية، والذي يستفيد منه نحو 240 نزيلاً يقومون بإنتاج بعض المستلزمات الطبية، ويحصلون على مكافأة شهرية لهم، وفور انتهاء محكوميتهم يوقعون عقود عمل مع تلك الجهة.

وأبدى النائب العام، إعجابه بقسم البيت العائلي وهو عبارة عن وحدات سكنية خصصت لبرنامج زيارة اليوم العائلي مجهزة بكامل الخدمات المنزلية، حيث يستطيع السجين الاجتماع بعائلته كاملة (الزوجة والأولاد) في الوحدة السكنية من الصباح وحتى المساء وكأنه في منزله، حيث استمع لأسر عددٍ من السجناء مقدمين شكرهم على إتاحة فرصة تناول الإفطار في رمضان مع العائلة.

فيما قام الشيخ سعود المعجب بزيارة مركز إشراقة المعني بعلاج النزلاء المقبوض عليهم في قضايا تعاطي المخدرات منذ بدء توقيفهم، مشيدًا بالخدمات المقدمة فيه، كما استمع إلى نماذج من المستفيدين والذين أكدوا أن المركز انتشلهم من وحل المخدرات، مثنين على البرامج والأنشطة المقدمة لهم.

كما انتقل النائب العام والوفد المرافق الذي ضم مدير السجون بالمملكة اللواء محمد الأسمري، ومدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش، وعددًا من المسؤولين، إلى إصلاحية جدة، حيث قاموا بزيارة مركز الأعمال، وكذلك معمل الخياطة والرسم والفنون، حيث شاهدوا منتجات النزلاء واستفادتهم التامة من تلك البرامج، فيما قاموا بزيارة مركز خدمات الزوار والبرامج المقدمة فيه.

وفي ختام اللقاء أبدى النائب العام سعود المعجب سعادته وسروره بما شاهده من برامج تكاملية وتنموية مقدمة للنزلاء، تهدف إلى إصلاح النزيل ودمجه في المجتمع والوطن ليكون لبنة بناء وتنمية.