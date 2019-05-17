، "أمانة المدينة" توضح لـ"الخليج 365" خطتها لمعالجة آثار تجمعات المياه وتجنب تكاثر الآفات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أنها استنفرت جميع الآليات والمعدات والكوادر البشرية بالمواقع المحددة مسبقاً

أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة في رد عن استفسار بعثته "الخليج 365" بخصوص شكاوى عدد من المواطنين عن تجمعات المياه داخل الأحياء بسبب هطول الأمطار خلال اليومين الماضيين، أنها قامت بتنفيذ الخطط المعدة مسبقاً للحالات المطرية، واستنفار جميع الآليات والمعدات والكوادر البشرية في المواقع المحددة مسبقاً لتجمع مياه الأمطار، وذلك تطبيقاً لخطة عمل مسبقة.

وفي التفاصيل، أوضحت الأمانة أن خطة العمل تتم على عدة مراحل بمعالجة آثار تجمعات مياه الأمطار وتسهيل الحركة المرورية لقائدي المركبات في الطرق الرئيسة والمحورية، ثم يتم الانتقال للشوارع الداخلية ويتم معالجتها بسحب المياه، وما تبقى من مياه ضحلة لا يمكن شفطها يتم ردمها بتربة نظيفة ورشها بالكلور لتجنب تكاثر الآفات وتأثيرها على الصحة العامة.

وبينت الأمانة أن الفرق الميدانية تكافح آفات الصحة العامة من خلال أجهزة الرش اليدوي والآلي وأجهزة الرش الفراغي ومانعات التحول والمبيدات ذات الفاعلية على الحشرات، وذلك بهدف رفع مستوى الإصحاح البيئي بالمنطقة.

وكانت "الخليج 365" قد تلقت شكاوى من عدد من المواطنين تفيد عن وجود تجمعات مياه داخل الأحياء بسبب هطول الأمطار خلال اليومين الماضيين بالمدينة المنورة، وما تسببه في داخل الأحياء من كارثة بيئية تهدد المواطنين بالأمراض.