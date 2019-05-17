، الأهلي يضمن المشاركة في دوري الأبطال.. والحزم يخوض ملحق الهبوط ،

محمد بن مسعود - الدمام - اتضحت الصورة الكاملة لجدول الترتيب لدوري المحترفين بعد أن أسدل الستار على منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث توج النصر باللقب ليضمن بذلك خوض غمار دوري أبطال آسيا الموسم القادم رفقة الهلال والوصيف والتعاون ثالث الترتيب والأهلي، كما تكشفت هوية آخر المغادرين إلى دوري المظاليم وأيضاً الفريق الذي سيخوض مباراة ملحق الهبوط.

اكتسح فريق الأهلي ضيفه الاتفاق بخماسية بيضاء ليضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل 2019/2020م عن طريق الملحق، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لحساب الجولة الـ 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

سجل أهداف الأهلي كل من دجانيني "هاتريك " بالدقائق (38 و50 و84) وعمر السومة بالدقيقة 64 وعبدالرحمن غريب بالدقيقة 89 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة بات رصيد الأهلي 55 نقطة بالمركز الرابع بينما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة 33 بالمركز الحادي عشر.

ونجح التعاون في خطف المركز الثالث بفضل فوزه على ضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

سجل الضيوف أولاً عن طريق اللاعب دييقو كالديرون عند الدقيقة 25 وتمكن جهاد الحسين بعد 10 دقائق من إدراك التعادل للتعاون قبل أن يسجل الكاميروني تاوامبا هدف الفوز في الدقيقة 39 من الشوط الأول.

وحقق الرائد فوزاً كبيراً على مضيفه الفتح استقر عند أربعة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.

تناوب على تسجيل رباعية الرائد كل من أنطونيو سانتوس وبدر السيلطين وصالح الشهري "هدفين" بالدقائق (8 و51 و55 و65) على التوالي.

رفع الرائد رصيده إلى 38 نقطة بالمركز الثامن فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة 35 بالمركز التاسع.

وودع فريق القادسية رسمياً دوري المحترفين إثر تعادله بهدفين لكل فريق مع ضيفه الحزم الذي تأكد أنه سيخوض مباراة الملحق مع فريق الخليج رابع دوري الدرجة الأولى، وذلك باللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير سعود بن جلوي.

تقدم الضيوف أولاً عن طريق ديوجو سالوماو بالدقيقة 41 قبل أن يعزز زميله روديلفو ألميد النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة 44 وفي الدقائق العشرة الأخيرة تمكن القادسية من تسجيل هدفين متتاليين أدرك بهما التعادل عن طريق بيسمارك وخورخي (81 و87).

توقف العداد النقطي للقادسية عند النقطة 28 بالمركز الرابع عشر في حين رفع الحزم رصيده إلى 31 نقطة بالمركز الثالث عشر.

وفي مباراة تحصيل حاصل حقق فريق أحد أول المغادرين إلى الدرجة الأولى فوزاً شرفياً على ضيفه فريق الاتحاد بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.

سجل الهدف الوحيد لفريق أحد اللاعب محمد مجرشي في الدقيقة 9 من زمن اللقاء.

رفع فريق أحد رصيده إلى 21 نقطة في ذيل الترتيب، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 34 بالمركز العاشر.