استفادة 54 ألف أسرة من برامج الإسكان في الثلث الأول من 2019.. وإضافة 18 مخططاً جديداً في أبريل الرئيسية

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استفادة 54 ألف أسرة من برامج الإسكان في الثلث الأول من 2019.. وإضافة 18 مخططاً جديداً في أبريل

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