بالفيديو: هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف

شهدت المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف مساء اليوم الخميس هطول أمطار غزيرة. وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة على المدينة المنورة وبعض محافظاتها حتى الساعة 11:30 من مساء اليوم.

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