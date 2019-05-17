- 1/2
- 2/2
وصلت إلى محافظة الغاط بمنطقة الرياض الطائرة الخاصة بالأمير سلطان بن سلمان بعدما قطع بها طياران سعودي وأمريكي 47.4 ساعة طيران عبر 4 قارات. وأقلعت الطائرة من طراز (كودياك) من مدينة ويتشيتا في ولاية كانساس الأمريكية بقيادة الطيار السعودي مشعل السديري وزميله الأمريكي رود كيلوغ.
وبلغت المسافة التي قطعتها الطائرة 14 ألف كيلومتر، بداية من وتشيتا في كانساس ثم إلى مطار بونتياك في ميتشغان، وغادرت بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية إلى مطار إيكالويت في كندا. وأقلعت الطائرة من كندا باتجاه مطار كانجرلسواغ في جرينلاند، ثم مطار كفلافيك في آيسلندا، فمطار بلفاست شمال إيرلندا، ومن إيرلندا أقلعت الطائرة إلى لوكسمبورغ ثم روما الإيطالية ثم اليونان، ومن اليونان إلى مطار الغردقة المصرية، ثم مطار القصيم الدولي، وأخيراً مطار محافظة الغاط.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: وصول طائرة الأمير سلطان بن سلمان الخاصة من أمريكا بعد 47 ساعة طيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.