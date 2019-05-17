شاهد: وصول طائرة الأمير سلطان بن سلمان الخاصة من أمريكا بعد 47 ساعة طيران

وصلت إلى محافظة الغاط بمنطقة الرياض الطائرة الخاصة بالأمير سلطان بن سلمان بعدما قطع بها طياران سعودي وأمريكي 47.4 ساعة طيران عبر 4 قارات. وأقلعت الطائرة من طراز (كودياك) من مدينة ويتشيتا في ولاية كانساس الأمريكية بقيادة الطيار السعودي مشعل السديري وزميله الأمريكي رود كيلوغ.

وبلغت المسافة التي قطعتها الطائرة 14 ألف كيلومتر، بداية من وتشيتا في كانساس ثم إلى مطار بونتياك في ميتشغان، وغادرت بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية إلى مطار إيكالويت في كندا. وأقلعت الطائرة من كندا باتجاه مطار كانجرلسواغ في جرينلاند، ثم مطار كفلافيك في آيسلندا، فمطار بلفاست شمال إيرلندا، ومن إيرلندا أقلعت الطائرة إلى لوكسمبورغ ثم روما الإيطالية ثم اليونان، ومن اليونان إلى مطار الغردقة المصرية، ثم مطار القصيم الدولي، وأخيراً مطار محافظة الغاط.