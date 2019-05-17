بالصور.. وصول 25 ألف طن من لحوم الأضاحي إلى قطاع غزة

وصلت إلى قطاع غزة اليوم الخميس، شحنة من مشروع المملكة للإفادة من الهَدْي والأضاحي، تتضمن 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي بمكة المكرمة، مقدمة إلى قطاع غزة بفلسطين.

وتم تسليم الشحنة عبر منفذ رفح الحدودي للجهة المستلمة، وهي الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، وستصل هذه اللحوم إلى نصف مليون محتاج في القطاع، وفق آلية توزيع محددة؛ حيث خُصصت 10 كيلوجرامات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة‪ .

وكان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي الدكتور بندر حجار، أوضح -في تصريح سابق- أن المشروع اتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان وصول تلك اللحوم بالشكل الذي يحفظ سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.

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وأضاف الدكتور حجار، أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة؛ لتسهيل نقل وإيصال لحوم الأضاحي عبر ميناء «ضبا – سفاجا» باتجاه معبر رفح البري الحدودي على الجانب الفلسطيني.

وأشار إلى اكتمال شحن 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي بمكة المكرمة إلى قطاع غزة، عبر 13 شاحنة تزامنًا مع دخول شهر رمضان؛ حيث ستقطع قرابة 1000 كيلو باتجاه القطاع.

من جهة أخرى، دشن مكتب الدعوة بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان، اليوم الخميس، مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لإفطار الصائمين في باكستان لعام 1440هـ.

وجرى التدشين، في جامع الملك فيصل بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف بن سعيد المالكي، والملاحق ومديري المكاتب السعودية التابعة للسفارة، ورئيس الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، وعدد من المسؤولين الباكستانيين والعلماء والمشايخ، ومشاركة المئات من عامة الشعب الباكستاني.