ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض، مساء الخميس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.
وناقش اللقاء القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقد حضر الاجتماع مدير إدارة شؤون الدول الأوربية السفير معن حافظ، والمستشار بوزارة الخارجية إيهاب النجار.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يستقبل السفير الألماني لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.