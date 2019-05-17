الجبير يستقبل السفير الألماني لدى المملكة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض، مساء الخميس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.

وناقش اللقاء القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقد حضر الاجتماع مدير إدارة شؤون الدول الأوربية السفير معن حافظ، والمستشار بوزارة الخارجية إيهاب النجار.